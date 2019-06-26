РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 июн. Сотрудники полиции подмосковных Люберец провели профилактические беседы с гражданами, в рамках которых рассказали им про новые виды мошенничества и напомнили правила безопасности, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Мероприятие проводилось с целью доведения до граждан профилактические рекомендации по предупреждению мошенничества.

«Полицейские подробно рассказали жителям округа о различных способах и новых видах мошенничества, рекомендовали быть бдительными, не сообщать номера своих банковских карт и пин-кодов, не производить по просьбе незнакомых людей различные операции в банкоматах», – говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов также напомнили, что при сообщении по телефону о проблемах близких и предложении решить вопрос путем передачи определенной суммы денег необходимо незамедлительно обращаться в полицию.

В рамках акции гражданам вручали информационные памятки о правилах безопасного поведения с указанием номеров телефонов дежурной части.