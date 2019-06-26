РИАМО - 26 июн. В Москве весной в рамках программы «Миллион деревьев», месячника по благоустройству и в ходе других мероприятий было высажено более 375 тысяч деревьев и кустарников, осенью планируют высадить еще более 73 тысяч деревьев и 648 тысяч кустарников, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы.

«Более 375 тысяч деревьев и кустарников было высажено весной этого года в Москве. Только по программе «Миллион деревьев» весной было высажено более 7 тысяч деревьев и 235 тысяч кустарников, а в период проведения месячника по благоустройству и в дни общегородских субботников было высажено более 3,5 тысяч деревьев и 28,5 тысяч кустарников», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков подчеркнул, что высадка зеленых насаждений является неотъемлемой частью мероприятий, проводимых в Москве.

«Зеленые насаждения помогают защищать от шума, пыли и выхлопных газов от автотранспорта особенно в жаркий летний период. Также зеленые насаждения улучшают эстетическое восприятие общественных пространств города, создают комфортные условия для отдыха жителей и гостей столицы», - отметил Бирюков.

Осенью в Москве планируют высадить еще более 73 тысяч деревьев и 648 тысяч кустарников по разным городским программам. Данные планы будут скорректированы после согласования схем посадок с ГБУ «Мосгоргеотрест», а также с учетом количества заявок, поданных в рамках программы «Наше дерево».