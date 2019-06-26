РИАМО - 26 июн. Мужчина нанес многочисленные раны ножом своим знакомым, инцидент произошел в Орехово-Зуеве в ходе посиделки, на которой распивали спиртное, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Члены бригады скорой помощи забрали пострадавших от дома в проезде Бугрова и привезли в Орехово-Зуевскую центральную городскую больницу.

«Доставлены и госпитализированы: мужчина 1990 года рождения, с диагнозом: проникающее ножевое ранение, колото-резаное ранение, резаные раны и мужчина 1970 года рождения, с диагнозом: множественные колото-резаные ранения», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что позднее сотрудники уголовного розыска вместе с участковыми установили и доставили в отдел полиции 26-летнего мужчину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».