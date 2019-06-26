РИАМО – 26 июн. Компанию Google могут оштрафовать за размещение контекстной рекламы по написанию дипломных работ на заказ, передает Федеральное агентство новостей.

Такие сведения опубликованы на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«По данным ведомства, в декабре 2018 года в сервисе контекстной рекламы Google AdWords были опубликованы рекламные объявления по написанию дипломных работ и диссертаций. Российское законодательство запрещает распространение рекламы с подобным содержанием», – отмечается в статье.

В соответствии с законодательством не допускается реклама услуг по подготовке и написанию дипломных, диссертаций и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации.

В ведомстве дополнили, что закон о запрете рекламы услуг по написанию дипломных работ и диссертаций вступил в силу 31 октября 2018 года.

«В ближайшее время ФАС планирует возбудить дело об административном правонарушении в отношении компании Google. Размер штрафа может составить от 100 до 500 тысяч рублей», – подчеркивается в материале.

Накануне генеральный директор компании Google Сундар Пичаи заявил о невозможности полностью избавиться от экстремистского контента.

«По его словам, специалисты Google могут добиться сокращения общего объема экстремистского контента до 1%, однако полностью избавиться от подобной информации не получится. Гендиректор также добавил, что на борьбу с экстремистским контентом брошены все силы компании, а также задействовано новое оборудование», – заключается в сообщении.