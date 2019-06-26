РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 июн. В парке имени Талалихина подмосковного Подольска 7 июля проведут благотворительный забег в помощь тяжелобольной девочке, которая страдает от генетического заболевания, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия Ольга Писцова.

«В парке имени Талалихина в Подольске 7 июля состоится V юбилейный благотворительный забег в помощь маленькой Варваре, которая страдает от генетического заболевания – спинальной мышечной атрофии. Регистрация участников будет проходить с 10:30 до 11:00, после чего пройдет разминка, а с 11:10 и до 12:00 сам забег», – сказала Писцова.

Для участия необходимо собрать свою команду, которая должна состоять из 10 человек, придумать отличительный знак и зарегистрироваться по почте: olgapiscova@yandex.ru.

Стоимость участия – 200 рублей. Все собранные средства будут переданы на лечение тяжелобольному ребенку. Сбор участников будет проходить у танцевальной веранды в парке.

Всего в забеге примут участие 10 команд, среди которых будет женская футбольная команда «Подольчанка», а также две команды от клуба красоты Lisole.