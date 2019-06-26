РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 июн. Пистолетный комплекс «Удав» Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» по достоинству оценил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, сообщается на сайте компании.

В военно-патриотическом парке «Патриот» 25 июня стартовал V Международный военно-технический форум «Армия-2019» для профессионалов оборонно-промышленного комплекса. В нем участвуют более 1,3 тысячи предприятий, которые представили почти 27 тысяч новинок.

«В первый день форума (25 июня – ред.) наибольшим интересом у посетителей пользовался основной стенд института, в центре которого располагается недавно рекомендованный межведомственной комиссией к серийному производству 9-миллиметровый самозарядный пистолет, более известный как пистолетный комплекс «Удав», и три его модификации. Пистолет по достоинству оценил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу», – говорится в сообщении.

Дополняется, что пистолетный комплекс также высоко оценили глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, индустриальные директора «Ростеха», представители высшего руководства Минобороны РФ, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, зампред правительства Московской области Вадим Хромов, представители российских силовых ведомств и структур, а также делегации Китая, Индии, Турции, других стран.

Помимо пистолетного комплекса «Удав», гости с интересом ознакомились с экспериментальными автоматами и пулеметами разработки 1960-1980-х годов, «пистолетом космонавта», подводным оружием и другими экспонатами.



Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения регулярно демонстрирует на военно-техническом форуме свои изделия в составе экспозиции госкорпорации «Ростех» – крупнейшего в стране производителя вооружений. В этом году впервые изделия разработки ЦНИИТОЧМАШ располагаются сразу на пяти площадках.