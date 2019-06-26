РИАМО - 26 июн. Законопроект «О пчеловодстве» в Московской области отправят на согласование 1 июля, документ может быть принят в IV квартале 2019 года, сообщил по итогам круглого стола в Московской областной думе председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

В Мособлдуме в среду прошел круглый стол на тему «О необходимости развития отрасли пчеловодства на территории Московской области». Представители научно-исследовательских учреждений, союзов и ассоциаций сельскохозяйственных товаропроизводителей региона и депутаты обсуждали предложения по разработке закона Московской области «О пчеловодстве».

«Мы давно уже над этим законом работаем. Думаем, сегодня был завершающий этап перед тем, как мы в понедельник отправим закон на согласование. В лучшем раскладе (закон примут - ред.) в четвертом квартале. Будем надеяться, так как это многострадальный закон и на местах его очень ждут», - сказал Керселян.

При этом он отметил высокую вероятность того, что в процессе применения закона понадобятся его доработки. Об этом говорит опыт других регионов России, в которых подобный правовой документ уже действует.

«Мы считаем, что это такой закон, который позволит нам двигаться дальше. А дальше мы встречаемся, обсуждаем. Если видим, что что-то не доработали, будем его (закон - ред.) менять по ходу», - подчеркнул Керселян.

В настоящее время региональные законы о пчеловодстве действуют в 36 субъектах Российской Федерации.