РИАМО - 26 июн. Масштабное истребление борщевика на территории Подмосковья отрицательно сказывается на численности пчел, при этом модифицированные сорта борщевика можно использовать в пчеловодстве, сообщила в среду в ходе круглого стола в Мособлдуме руководитель Центра развития животноводства РГАУ-МСХА Ольга Соловьева.

В рамках круглого стола представители научно-исследовательских учреждений, подмосковных союзов и ассоциаций сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также депутаты обсуждают развитие отрасли пчеловодства в Московской области и разработку регионального закона «О пчеловодстве».

«Борщевик - самый лучший медонос. Если модифицировать растение, его можно активно использовать в пчеловодстве», - сказала Соловьева.

По ее мнению, уничтожать борщевик необходимо только механическим способом, чтобы избежать массовой гибели пчел.

Председатель общественной организации «Общество пчеловодов Зарайского района» Валерий Плеханов отметил, что принятие закона «О пчеловодстве» должно решить ряд экологических проблем.

«Отрасль пчеловодства - индикатор экологического состояния региона. Гибнут пчелы - гибнут другие виды. Должна быть аккредитованная лаборатория по гибели пчел от ядохимикатов», - сказал Плеханов.

В настоящее время региональные законы о пчеловодстве действуют в 36 субъектах Российской Федерации. В 1990-е годы в стране насчитывалось более 4 миллионов пчелиных семей, сейчас их количество сократилось до 3,2 миллиона.

В Подмосковье ведется масштабная борьба с борщевиком Сосновского как химическим, так и механическим способом. В середине июня была завершена химическая обработка территорий вдоль дорог от данного сорняка.

Борщевик Сосновского – опасное растение. При попадании на кожу сок борщевика уничтожает защитный слой от ультрафиолета, в результате чего на солнце возникает серьезный ожог. При попадании в пищу борщевик вызывает отравления.