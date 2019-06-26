РИАМО – 26 июн. Президент России Владимир Путин поручил бороться с административными барьерами при внедрении инновационных технологий ремонта дорог, также важной темой является приведение в порядок региональных и муниципальных мостов.

В среду в Георгиевском зале Кремля под председательством Путина проходит заседание Государственного совета, посвященное вопросам развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения.

«Административные барьеры по-прежнему остаются препятствием для внедрения инновационных решений, при выборе современных материалов и конструкций, для объективного выбора подрядчика в ходе конкурса. Очень много контролеров, суеты, бумажной волокиты, претензий надзорных органов, которые нередко противоречат друг другу. А объекты либо не сдаются в срок, либо их качество остается сомнительным», - сказал Путин.

Он отметил, что зачастую дорожники не могут получить аванс на исполнение работ живыми деньгами, что крайне осложняет своевременную поставку оборудования и материалов.

«Важная тема - приведение в порядок региональных и муниципальных мостов», - заключил Путин.

На заседании Госсовета обсуждаются меры, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения.