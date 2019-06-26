РИАМО - 26 июн. Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета поручил снизить тарифы на ночное освещение дорог, передает корреспондент РИАМО.

Заседание Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения проходит в среду в Георгиевском зале Кремля. На нем обсуждаются меры, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог.

«Безопасность дорожного движения зависит и от освещенности дорог, с этим у нас беда, за пределами агломераций у нас практически на всех дорогах кромешная темень. Ночной тариф на электроэнергию достаточно дорогой. Эта вынужденная экономия, и она приводит к авариям. За такую ситуацию отвечают и энергетики, и главы регионов, и правительство в целом. Прошу всех согласованно и незамедлительно приступить к решению вопроса о тарифах на освещение дорог», — сказал Путин.

Он отметил, что следует определить, что, где и когда нужно освещать.

«В целом по стране количество ДТП продолжает снижаться. Каждый руководитель хорошо знает и должен знать положение дел», — заключил президент.