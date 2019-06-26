РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 июн. В подмосковных Люберцах организация «Мособлпрофи» получила штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение закона о противодействии коррупции, она вовремя не предоставила трудовой договор нового сотрудника на предыдущее место его службы, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкой городской прокуратуры.

Люберецкая городская прокуратура в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции при приеме на работу бывших государственных и муниципальных служащих выявила, что на работу в организацию устроился бывший сотрудник ГУ МВД России по Москве. В нарушение федерального закона «О противодействии коррупции» сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником в установленный срок на предыдущее место его службы направлены не были.

«По результатам проверки прокуратурой возбуждено в отношении юридического лица ООО «Мособлпрофи» административное дело по статье 19.29. КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего, либо бывшего государственного или муниципального служащего)», – поясняется в материале.

Постановлением мирового судьи судебного участка №116 Люберецкого судебного района юридическое лицо привлечено к штрафу в размере 50 тысяч рублей.