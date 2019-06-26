РИАМО - 26 июн. Программы ремонта региональных дорог должны быть реалистичными, заявил президент России Владимир Путин, открывая заседание Госсовета, передает корреспондент РИАМО.

Заседание Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения проходит в среду в Георгиевском зале Кремля. В ходе заседания обсуждаются меры, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог.

«Доля таких (соответствующих нормативным показателям — ред.) дорог регионального значения не дотягивает до половины. Каждому региону в ближайшее время необходимо принять соответствующую программу, не декларативную, а реалистичную, рассчитанную на период до 2024 года. Остается проблемой порядок определения цен. Прошу заинтересованные ведомства разобраться в этой ситуации», — сказал Путин.

Он отметил, что правильно составленные программы позволят дорожным строителям системно подходить к работе, приобретать необходимую технику, вкладываться в новые технологии.

«Надо поддержать внедрение контрактов жизненного цикла, они должны получить самое широкое распространение, заключаться на более длительную перспективу», — добавил президент.

По его словам, из-за занижения цен компании-подрядчики либо вовсе отказываются от таких подрядов, либо им приходится искать способы выкрутиться, что негативно сказывается на сроках и качестве ремонта.