РИАМО - 26 июн. В Подмосковье в ходе усиленной работы по выявлению, оцифровке и ликвидации ям во дворах многоквартирных домов отремонтировали порядка 3 тысяч выбоин, с начала года 14 тысяч выбоин внесли в базу данных и взяли на контроль, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Эти мероприятия выполняются по губернаторской программе «Формирование комфортной городской среды».

«В летний период традиционно увеличивается количество обращений от жителей по вопросам состояния асфальтного покрытия во дворах многоквартирных домов. В связи с этим по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева организована системная работа по выявлению и ликвидации таких дефектов. Каждая выявленная яма фиксируется, заносится в единую базу данных, и ее ликвидация берется на контроль», – заявил Пестов.

Оцифровкой ям во дворах занимаются муниципальные образования Московской области. Сообщить об имеющихся дефектах дорожного покрытия во дворах можно через портал «Добродел», в котором имеется соответствующий раздел «Ямы во дворах».

Помимо точечного устранения выбоин, при необходимости осуществляется и полная замена участков покрытия. Такой подход позволяет обеспечить более долговременный эффект от произведенного ремонта.

По поручению губернатора еженедельно в каждом муниципальном образовании должно устраняться не менее 10% от общего количества выявленных и уже оцифрованных ям во дворах.

На данный момент наиболее оперативно, с опережением графиков, работы по ремонту выбоин выполняют в городских округах Дзержинский, Ликино-Дулево, Лобня, Луховицы, Сергиево-Посадский, Солнечногорск, а также в Ленинском районе.

Масштабные мероприятия по устранению ям во дворах проводятся в Подмосковье уже не первый год. Так, в прошлом году были выполнены мероприятия по ремонту порядка 36 тысяч дефектов асфальтного покрытия дворовых территорий.