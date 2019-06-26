РИАМО - 26 июн. В центре Москвы из квартиры на Фрунзенской набережной похитили коллекцию античных монет, сумма ущерба составила 1 миллион рублей, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

В отделение полиции по району Хамовники обратился 43-летний мужчина.

«Он сообщил, что из квартиры одного из домов на Фрунзенской набережной пропала коллекция античных монет в количестве 154 штук. Сумма ущерба составляет 1 миллион рублей», – отметил собеседник агентства.

Представитель пресс-службы уточнил, что о коллекции знали родные и друзья пострадавшей семьи.

Полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося, резюмировал собеседник.