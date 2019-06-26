РИАМО – 26 июн. Более 80% дорог федерального значения в России соответствуют нормативным показателям, сообщил в среду президент РФ Владимир Путин.

«Дорог высокого качества у нас, к сожалению, по-прежнему мало, общая протяженность дорог высшей, первой, категории увеличилась за последние четыре года на 2,4 тысячи километров, при чем главным образом за счет федеральных трасс. Здесь дороги, полностью соответствующие нормативным требованиям, составляют 83%», - сказал Путин на заседании Госсовета.

Президент отметил, что в 2010 году указанный показатель составлял 38,6%.

«Здесь по федеральным трассам, по дорогам федеральным, мы имеем хорошее движение вперед», - отметил Путин.

В среду в Георгиевском зале Кремля под председательством Владимира Путина проходит заседание Государственного совета, посвященное вопросам развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения.

На мероприятии обсуждаются меры, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения.