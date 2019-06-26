РИАМО - 26 июн. Президент России Владимир Путин поздравил Геннадия Зюганова с днем рождения в ходе заседания Госсовета в Кремле, передает корреспондент РИАМО.

Заседание Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения проходит в среду в Георгиевском зале Кремля. В ходе заседания обсуждаются меры, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог.

«Хотел бы его (Зюганова — ред.) поздравить — 75 лет», — сказал Путин.

Зюганов родился в 1944 году в Орловской области. В 1966 году вступил в КПСС, был первым секретарем облкома Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи, членом Орловского областного совета народных депутатов, заместителем заведующего идеологическим отделом ЦК КПСС.

После создания Коммунистической партии РСФСР в июне 1990 года Зюганова избрали председателем постоянной комиссии ЦК КП РСФСР по гуманитарным и идеологическим проблемам. В феврале 1993 года он стал председателем ЦК КПРФ, в декабре того же года — депутатом Госдумы РФ.