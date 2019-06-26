РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июн. Доходы бюджета подмосковных Люберец с января по май нынешнего года выросли более чем на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Московской области.

«Городской округ Люберцы – динамично развивающийся муниципалитет Подмосковья. Доходы бюджета городского округа за январь - май повысились на 11,6% (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – ред.) и составили 4,32 миллиарда рублей», – говорится в сообщении.

В январе-мае нынешнего года рост промышленного производства по отношению к аналогичному периоду 2018 года составил 45%. Такую же динамику демонстрирует розничная торговля. Так, с января по май текущего года оборот розничной торговли организаций, кроме субъектов малого предпринимательства, составил 22,5 миллиарда рублей, что на 45% выше сопоставимого периода 2018 года.

«По итогам за январь-апрель 2019 года среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий городской округа Люберцы выросла на 6,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, и составила 61 597, 2 рублей», – отмечается в материале.

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям за счет всех источников финансирования за I квартал 2019 года достиг почти 2 миллиардов рублей. Рост прибыли от деятельности организаций городского округа Люберцы за I квартал текущего года составил 2,1%.

«Экономический рост Люберец в большей степени обеспечивается за счет активного развития производства и предпринимательства. В городском округе осуществляют деятельность 147 крупных и более 16,7 тысячи малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. За январь-май текущего года крупными и средними организациями округа выполнено работ и услуг по всем видам экономической деятельности на сумму 34,6 миллиарда рублей, рост составляет 34,3%», – заключила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.