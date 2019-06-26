РИАМО - 26 июн. Систему электронного голосования на выборах сначала протестируют на выборах в студенческий совет, а затем систему предложат взломать хакерам, которые получат вознаграждение в случае успешной попытки, сообщил зампред Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгорсдумы VII созыва Алексей Венедиктов.

«Будут два этапа тестирования. Первое тестирование будет по выборам в студенческий совет, оно будет у нас в начале июля, с 5 по 11 (июля – ред.), а второй <…> (этап – ред.) – мы приглашаем хакеров, в том числе военных хакеров, я буду разговаривать с министерством обороны на эту тему, <…>, с тем, чтобы они попытались взломать систему электронного голосования», — сказал Венедиктов в видео, опубликованном на канале Общественного штаба Москвы на YouTube.

Он добавил, что частный бизнес уже обещал полтора миллиона рублей для тех, кто сможет взломать систему. Второй этап тестирования пройдет с 11 июля по 22 июля, если первый этап будет успешным.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года. На выборах будет организован эксперимент по электронному голосованию. Голосование через интернет будет доступно в трех избирательных округах: №1 — Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 — Бибирево, Лианозово, Северный; №30 — Чертаново Центральное и Южное.