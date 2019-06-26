РИАМО – 26 июн. В Подмосковье 1,5 тысячи выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку в резервный день, нарушений зафиксировано не было, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Ольги Забраловой.

«26 июня в Московской области прошел резервный день сдачи ЕГЭ по русскому языку. В нем приняли участие свыше 1,5 тысяч человек. Экзамен написали выпускники прошлых лет и выпускники текущего года, которые не явились или не завершили экзамен в основной день по уважительной причине, а также получили неудовлетворительный результат», – отметила Забаралова.

Она уточнила, что для проведения экзамена было задействовано 20 пунктов.

«Наблюдали за экзаменом 32 общественных наблюдателя. Нарушений во время экзамена зафиксировано не было. Резервные дни сдачи ЕГЭ проходят штатно. До 9 июля ребята уже смогут узнать свои результаты», – разъяснила Забралова.

Экзамен по русскому языку для выпускников текущего года является обязательным экзаменом, положительный результат – условие получение аттестата.