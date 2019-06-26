РИАМО - 26 июн. Двадцать вопросов задали подмосковные предприниматели властям на очередной встрече, которая состоялась в среду в доме правительства Московской области, сообщил журналистам заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

«Встреча с бизнесом прошла хорошо. 20 вопросов было на встрече. Вопросы были разные. Основная часть - восемь вопросов - земельно-имущественного характера, по два-три вопроса были связаны с лицензированием, проведением торгов, получением льгот, мер поддержки, поддержки экспорта в промышленности», - сказал Хромов.

Ранее Хромов сообщил, что в октябре – начале ноября власти Московской области планируют презентовать инвестиционный потенциал региона в рамках роуд-шоу в Индии.