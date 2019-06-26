РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 июн. Сотрудники Госавтоинспекции подмосковных Люберец 3 июля проведут рейд, во время которого проверят оборудование автомобилей детскими креслами, еще один рейд состоится 24 июля, говорится в сообщении службы пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

ГИБДД Люберец уделит внимание безопасности детей на дорогах в период летних каникул.

«Рейд по предупреждению и пресечению нарушений правил перевозки детей в автомобиле пройдет 3 июля по адресу: деревня Марусино, улица Заречная, дом №11 корпус №4; второй – 24 июля по адресу: Комсомольский проспект, дом №9 (дублер). Рейды пройдут с 13:00 до 14:00», – говорится в сообщении.

Перевозка в автомобиле детей младше 7 лет осуществляется с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Дети в возрасте от 7 до 11 лет включительно перевозятся в соответствующем весу и росту ребенка автокресле или с использованием ремней безопасности. На переднем сидении автомобиля ребенка можно перевозить только с использованием детских удерживающих систем, соответствующих его весу и росту.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.