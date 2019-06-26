РИАМО – 26 июн. Президент России Владимир Путин выступил против скрытых камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В среду в Москве проходит заседание Госсовета РФ, посвященное вопросам развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения.

«Камеры видеослежения. Цель их установки - снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужно эти камеры специально скрывать и прятать, особенно на опасных участках. Прошу навести здесь порядок», - сказал Путин.

Он отметил, что сбор штрафов для профильных ведомств не должен быть самоцелью.

Заседание Государственного совета проходит в Георгиевском зале Кремля под председательством Владимира Путина. На мероприятии обсуждаются меры, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения.