РИАМО – 26 июн. В городском округе Мытищи задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении и изнасиловании девушки, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области задержан 34-летний житель городского округа Щелково, подозреваемый в разбойном нападении, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении 18-летней девушки», – отмечается в сообщении.

Предварительно установлено, что ночью 24 июня девушка, возвращаясь домой с работы проходила под автомобильным мостом.

«В этот момент к ней подошел неизвестный мужчина и, приставив к ее шее нож, похитил сначала мобильный телефон, а затем отвел в заброшенное помещение, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и изнасилование. После чего с места совершения преступления скрылся», – добавляется в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан и проверятся на причастность к совершению аналогичных преступлений.

«Следствие также располагает данными о том, что злоумышленник был неоднократно судим, в том числе за совершение преступления против половой неприкосновенности», – уточняется в материале.

На допросе у следователя подозреваемый дал признательные показания.

«В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», – резюмируется в сообщении.

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