РИАМО - 26 июн. У жительницы одной из многоэтажек на Рублевском шоссе Москвы угнали автомобиль Mercedes-Benz за 5,2 миллиона рублей, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

О пропаже машины в полицию 35-летняя владелица сообщила утром 25 июня.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 07:50 12 июня по 09:30 25 июня неизвестный совершил кражу припаркованного возле дома №45 автомобиля Mercedes-Benz», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».