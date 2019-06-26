РИАМО – 26 июн. В октябре – начале ноября власти Московской области планируют презентовать инвестиционный потенциал региона в рамках роуд-шоу в Индии, сообщил в среду журналистам заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

В среду в Красногорске в доме правительства Московской области Хромов провел очередную встречу с представителями подмосковного бизнеса.

«В этом году мы планируем съездить в Индию. Это одно из самых больших роуд-шоу. Скорее всего в октябре или в начале ноября», - сказал Хромов.

Он отметил, что Московская область в этом году также планирует провести роуд-шоу в Китае.

Экспорт Московской области в Индию за первое полугодие 2018 года составил более 300 миллионов долларов. В 2017 году экспорт составил 395 миллионов долларов, в 2016 году - 357 миллионов долларов.

Важнейшими направлениями в экспорте Московской области являются фотографические, медицинские и хирургические, электрические машины и оборудование, удобрения, энергетическое оборудование и другое.

Импорт из Индии в Подмосковье в первой половине 2018 года составил 183 миллиона долларов. В прошлом году импорт превысил 307 миллионов долларов. Важнейшими направлениями импорта являются фармацевтическая продукция, органические химические соединения, одежда и принадлежности к одежде.