РИАМО – 26 июн. В октябре – начале ноября власти Московской области планируют презентовать инвестиционный потенциал региона в рамках роуд-шоу в Индии, сообщил в среду журналистам заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.
В среду в Красногорске в доме правительства Московской области Хромов провел очередную встречу с представителями подмосковного бизнеса.
Он отметил, что Московская область в этом году также планирует провести роуд-шоу в Китае.
Экспорт Московской области в Индию за первое полугодие 2018 года составил более 300 миллионов долларов. В 2017 году экспорт составил 395 миллионов долларов, в 2016 году - 357 миллионов долларов.
Важнейшими направлениями в экспорте Московской области являются фотографические, медицинские и хирургические, электрические машины и оборудование, удобрения, энергетическое оборудование и другое.
Импорт из Индии в Подмосковье в первой половине 2018 года составил 183 миллиона долларов. В прошлом году импорт превысил 307 миллионов долларов. Важнейшими направлениями импорта являются фармацевтическая продукция, органические химические соединения, одежда и принадлежности к одежде.
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