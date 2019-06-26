РИАМО - 26 июн. Министерство здравоохранения Московской области проводит служебную проверку по факту госпитализации девяти человек в Солнечногорскую ЦРБ, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ведомства.

«Министерством здравоохранения Московской области проводится служебная проверка по факту госпитализации девяти человек в Солнечногорскую городскую больницу, предположительно, после введения лекарственного препарата. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Информация передана в территориальные органы Росздравнадзора», - сказал собеседник агентства.

На сайте Главного следственного управления СК России по Московской области отмечается, что девятерых человек в возрасте от 47 до 70 лет доставили в Солнечногорскую ЦРБ из больницы поселка Ржавки вечером 25 июня. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Жизни людей ничего не угрожает.