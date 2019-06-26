РИАМО - 26 июн. Жителя Жуковского приговорили к году лишения свободы за попытку дать взятку судебному приставу-исполнителю, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

В Жуковском городском отделе судебных приставов управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с должника задолженности по кредитным платежам на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. В рамках исполнительного производства в целях обеспечения исполнения требований исполнительного документа наложен запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества должника.

«Будучи уведомленным об установлении запрета и желая продать принадлежащее имущество, должник решил дать взятку в размере 120 тысяч рублей судебному приставу-исполнителю за совершение незаконных действий — отмену наложенного запрета. Работник службы, понимая, что его склоняют к совершению коррупционного преступления, незамедлительно уведомил руководство о преступном умысле должника», — говорится в сообщении.

В ходе судебного заседания должник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки». Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок один год, без штрафа.

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