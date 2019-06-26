РИАМО - 26 июн. Страховой дом «ВСК» стал лауреатом премии «Права потребителей и качество обслуживания 2019» в номинации «Урегулирование страховых событий», говорится в сообщении пресс-службы компании.

Вручение премии состоялось в рамках Х Форума «Права потребителей и качество обслуживания» с 20 по 22 июня в Тбилиси. Награда вручается наиболее клиентоориентированным компаниям, которые сфокусированы в первую очередь на совершенствовании сервиса в интересах потребителей.

«В этом году в категории «Страховые компании» (номинация «Розничные услуги») экспертный совет премии отметил сервис дистанционного урегулирования страховых событий, который ВСК внедрила в мобильном приложении «ВСК страхование» и личном кабинете клиента. Благодаря этому решению процесс урегулирования стал более удобным и оперативным, а о необходимости ехать в офис и об ожидании в очередях теперь можно забыть», - говорится в сообщении.

Уже сейчас клиент ВСК может зарегистрировать страховое событие прямо на месте ДТП с помощью мобильного приложения - система определит его местоположение и сразу направит в ближайший сервисный центр, построив маршрут на карте, и далее будет присылать оповещения о ходе урегулирования на всех этапах.

Другой пример из сферы медицинского страхования – личный кабинет клиента ВСК постепенно становится единой медицинской картой, где можно посмотреть историю обращений к врачам и назначений, а благодаря телемедицине - дистанционно общаться с доктором.

Во время торжественной церемонии награждения заместитель генерального директора по управлению убытками ВСК Андрей Редько поблагодарил членов экспертного совета за высокую оценку деятельности компании.

«Мы стараемся не словом, а делом демонстрировать искренний интерес к своим клиентам и своевременный отклик на потребительские ожидания. Внедряем новые идеи и технологии, а также применяем накопленные знания и опыт для того, чтобы наши клиенты и партнеры всегда чувствовали поддержку надежной компании», - сказал Редько.

В 2019 году победителями в номинации «Розничные услуги» также стали такие крупные бренды, как «Почта России», сеть АЗС «Газпромнефть», АО «КИВИ», Yota и другие.

Премия «Права потребителей и качество обслуживания» инициирована фондом «Социальные проекты» и проводится во взаимодействии с Торгово-промышленной палатой РФ, Ассоциацией компаний интернет-торговли, Ассоциацией компаний розничной торговли, Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла, агентствами «БизнесДром», «Ромир» и другими.

Проект призван содействовать развитию цивилизованного потребительского рынка России, выявлять лидеров рынка в области обеспечения прав потребителей и высокого качества обслуживания, а также повышать информированность потребителей о добросовестных участниках рынка товаров и услуг. В экспертный совет премии входят влиятельные представители бизнеса и государственной власти.