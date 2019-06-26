РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июн. В подмосковных Люберцах стартовал аукцион на строительство школы в поселке Малаховка, строительство образовательного учреждения планируется завершить в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Школа на 275 мест» в поселке Малаховка по адресу: улица Пионерская, дом 19», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Он добавил, что в новой школе будут современные классы, просторные актовый и спортивный залы, столовая. Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию будут в 2020 году.

Строительство предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование идет из средств бюджета.