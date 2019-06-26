РИАМО - 26 июн. Подрядчик планирует завершить строительство школы в поселке Пески подмосковного Коломенского городского округа летом 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Песках состоялась встреча жителей с подрядчиком, выигравшим аукцион на завершение строительства школы.

«Контролировать работы будем совместно с инициативной группой жителей. Для нас важно, чтобы подрядчик следовал графику и через год дети смогли пойти в новую школу», - сказал глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.

Аукцион выиграла компания «Стройактив», которая планирует приступить к работам в течение двух недель, а завершить строительство - к августу 2020 года.

«Я заинтересована в современном, качественном образовании своих детей. С каждым годом школьников в поселке становится все больше. Мы очень ждем новую школу», - рассказала местная жительница Светлана Белянина.

История со строительством школы началась несколько лет назад. В отношении фирмы, которая приступила к работам, было заведено уголовное дело, и стройка приостановилась. К январю 2019 года следственные процедуры завершились, после чего стало возможным провести аукцион на возобновление строительства.