РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 июн. Порядка 30 представителей малого и среднего бизнеса поселка Нахабино Красногорска приняли участие в бизнес-завтраке, сообщил начальник территориального управления Борис Соловьев.

В среду в кафе «Берендей» прошел первый в поселке Нахабино бизнес-завтрак с участием представителей бизнес-сообщества и ПАО «Промсвязьбанк». Помимо Соловьева, в мероприятии приняли участие начальник управления по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса администрации округа Борис Голубев, президент Торгово-промышленной палаты муниципалитета Денис Французов.

«Сегодня (26 июня – ред.) мы собрали около 30 предпринимателей малого и среднего звена из разных сфер: обработка камня, парикмахерские и салоны красоты, торговля – около 12 направлений. Думаю, этот форум, бизнес-завтрак, послужит в дальнейшем площадкой для развития взаимодействия бизнеса и банковского сообщества», – сказал Соловьев.

Он отметил, что «Промсвязьбанк» давно работает на территории Красногорска. У бизнеса есть вопросы, в частности, по кредитованию и льготному налогообложению. Представители банка рассказали предпринимателям о продуктах, которые предлагают малому и среднему бизнесу.