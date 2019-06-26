РИАМО - 26 июн. После осеннего холода, который придет в Подмосковье и Москву в конце текущей недели, тепло начнет возвращаться 30 июня, дневная температура вновь будет превышать 20 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.

В Подмосковье и Москву к концу недели придет осенняя погода с температурой ниже нормы на 5-6 градусов и порывами ветра до 12-17 метров в секунду. 29 июня станет самым холодным днем текущей недели, температура днем составит только плюс 13 градусов.

«Воскресенье, 30 июня: ночью – плюс 10 градусов, облачно, небольшой кратковременный дождь, днем – плюс 21 градус, переменная облачность, без осадков. Понедельник, 1 июля: ночью – плюс 11 градусов, облачно с прояснениями, без осадков, днем — плюс 24 градуса, переменная облачность без осадков», – говорится в сообщении.

Второго июля ожидаются дожди, но воздух днем прогреется до плюс 25 градусов. Похожая погода сохранится и 3 июля – днем температура составит плюс 23 градуса.