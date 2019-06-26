РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. Рядом с микрорайоном Кузнечики Подольска 28 июня торжественно откроют обновленную территорию природного заказника с местами для пикников, начало в 13:00, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем жителей Подольска 28 июня посетить обновленную территорию природного заказника около Змеиного озера, расположенную на противоположной стороне Варшавского шоссе напротив микрорайона Кузнечики. Для отдыха и пикников там созданы специальные места, оборудованные скамейками и мангалами. Спорткомитет подготовил для всех желающих открытые тренировки, мастер-классы по скандинавской ходьбе, йоге и бегу. Начало в 13:00», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в рамках областного проекта «Лето в Подмосковье». Организаторами выступили комитет лесного хозяйства Московской области и администрация городского округа Подольск.