РИАМО - 26 июн. Парк «Зарядье» с момента открытия в сентябре 2017 года посетили более 19 миллионов москвичей и гостей столицы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Зарядье» – знаковый символ Москвы с уникальным ландшафтом и необычной архитектурой с яркими научно-просветительскими и культурными проектами. С Парящего моста парка открываются лучшие виды на исторический центр города», – заявил директор парка Павел Трехлеб.

Он добавил, что за 2 года работы парк завоевал престижные международные премии: лучший проект в области общественных пространств архитектурного портала ArchDaily, лучший мультимедийный проект – InAVation Awards 2018, вошел в топ-100 лучших мест мира по версии американского журнала Time.

«С момента открытия его посетило свыше 19 миллионов человек», – уточнил Трехлеб.

«Зарядье» – единственный в мире парк, созданный в центре мегаполиса в результате реновации городской территории с сохранением ее исторической идентичности. Это также первый парк, созданный в самом сердце Москвы за последние 200 лет.

«Сейчас в Зарядье проходит выставка «Строить и побеждать. Как создавался парк «Зарядье». Посетители экспозиции могут ознакомиться с материалами фото- и видеохроники, начиная от подготовки строительной площадки на территории снесенной гостиницы «Россия» до открытия парка и московского концертного зала «Зарядье». На выставке можно увидеть награды и грамоты парка, в том числе – за победу в конкурсе MIPIM Awards – 2019», – подчеркивается в сообщении.

Парк «Зарядье» был открыт 9 сентября 2017 года в день 870-летия столицы президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Спустя год на территории парка открылся одноименный концертный зал мирового уровня.