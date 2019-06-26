РИАМО - 26 июн. Москомстройинвест выдал девелоперам 122 заключения о соответствии критериям (ЗОСК), позволяющих достраивать объекты по старой схеме без открытия эскроу-счетов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Выданные ЗОСК коснутся недвижимости общей площадью более 8,2 миллиона квадратных метров. Жилье в этих новостройках предназначено более чем для 60 тысяч дольщиков», – отмечается в сообщении.

ЗОСК выдаются в порядке очереди – первыми заключения получили компании, обратившиеся в Москомстройинвест с соответствующими заявлениями раньше остальных. Среди таких девелоперов – крупнейшие застройщики города, входящие в клуб инвесторов Москвы: ГК «Пик», ПСН, «Лидер-Инвест», «Донстрой», «Инград», Capital Group и так далее.

«В комитет поступило свыше 300 обращений на получение ЗОСК. Большинство застройщиков, желающих достраивать объекты по старой схеме, предоставило необходимую документацию. Но пока не все девелоперы проявили должную активность. Согласно нашим подсчетам, по 471 разрешению на строительство применима старая схема, учитывая текущую готовность проектов», – разъяснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она добавила, что всего в столице действует свыше 600 разрешений на строительство. Таким образом, по нынешней схеме (без эскроу-счетов) могут быть завершены почти 80% строек. Готовность других объектов пока слишком низкая, и они в целях защиты покупателей будут строиться с использованием счетов эскроу.

Для завершения работ на объектах по старой схеме инвестор обязан заключить не менее 10% договоров долевого участия в строящемся проекте (расчет ведется от реализуемой площади, указанной в проектной декларации). Также степень готовности проекта должна составлять не менее 30% с учетом не только строительного конструктива, но и финансовой готовности.

В некоторых случаях, по законодательству, степень готовности может быть снижена до 15%, если, к примеру, в рамках реализации проекта строятся социальные объекты, или до 6%, если, например, компания достраивает проблемный объект.

С 1 июля в России меняется схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.