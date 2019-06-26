РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июн. Госавтоинспекторы Люберец с 6 июля начнут выявлять пьяных водителей на территории обслуживания, говорится в сообщении группы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Мероприятие направлено на выявление и пресечение фактов управления водителями транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения.

«В целях стабилизации уровня аварийности отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» начнет проводить рейд. Первый рейд состоится 6 июля на Октябрьском проспекте, дом 403, второй рейд – 12 июля по адресу: Комсомольский проспект, дом 9; третий – 19 июля по адресу: улица Кирова, дом 34; четвертый – 27 июля по адресу: деревня Марусино, улица Заречная, дом 11 корпус 4. Оперативно-профилактическое мероприятие пройдет с 20:00 до 22:00 под условным наименованием «Нетрезвый водитель», – говорится в сообщении.

В соответствии с действующим административным законодательством, за данное правонарушение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Если водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения повторно, будучи ранее лишенным прав, он понесет уголовную ответственность по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», санкциями которой предусматривается штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Сотрудники ГИБДД просят сообщать о водителях, намеревающихся управлять автомобилем в пьяном состоянии, по номеру «112» или телефону дежурной части ОГИБДД: 8(495)501-25-83.