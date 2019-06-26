РИАМО - 26 июн. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого в хищениях имущества граждан на Хохловской площади в столице, в отношении него возбудили семь уголовных дел, сообщается на сайте МВД России.

Злоумышленника задержали 25 июня. 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии знакомился с потенциальными жертвами на улице, завязывал беседу и предлагал выпить отравленные пиво или газировку из его банки. Людям становилось плохо, а мужчина обворовывал их. Его жертвами могли стать более 20 человек.

«В ходе предварительного расследования четырех уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 («Кража» – ред.) и 162 УК РФ («Разбой» – ред.) по обстоятельствам хищений имущества граждан на Хохловской площади города Москвы, полицейскими на данный момент установлены 11 потерпевших», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что по результатам проверок возбуждены еще три уголовных дела. Два из них – по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ, одно – статьей 161 УК РФ («Грабеж» – ред.). Таким образом, общее количество уголовных дел в отношении подозреваемого достигло семи.

«Для предварительного расследования указанных уголовных дел сформирована специализированная следственно-оперативная группа УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, работу которой курирует лично начальник УВД, генерал-майор полиции Игорь Зиновьев», – уточнила Волк.

Следствие планирует обратиться в Таганский районный суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, резюмировала она.

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