РИАМО - 26 июн. Московская городская дума пояснит общественникам все правовые вопросы, касающиеся эксперимента по проведению электронного голосования на сентябрьских выборах, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В своем Facebook-аккаунте Шапошников опубликовал письмо заместителя председателя Общественной палаты Москвы, руководителя общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы седьмого созыва Алексея Венедиктова. Венедиктов попросил о консультации в связи с организационно-правовым вопросом, возникшим при подготовке к эксперименту по электронному голосованию.

Венедиктов отметил, что проведение эксперимента утверждено городским законом. Ранее был объявлен конкурс для хакеров на поиск слабых мест в системе блокчейна, на которой базируется все программное обеспечение, необходимое для проведения эксперимента. В случае неоднократного взлома систему придется признать неработоспособной и отменить эксперимент по электронному голосованию. Однако соответствующий закон продолжит действовать.

«Получил обращение от заместителя председателя Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова. Московская городская дума готова проконсультировать столичную Общественную палату по всем правовым вопросам, относящимся к эксперименту по электронному голосованию на выборах в городской парламент», - сказал Шапошников.

Он добавил, что встреча с Венедиктовым запланирована на начало следующей недели.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года. На выборах будет организован эксперимент по электронному голосованию. Голосование через интернет будет доступно в трех избирательных округах: №1 — Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 — Бибирево, Лианозово, Северный; №30 — Чертаново Центральное и Южное.

Ранее в столице внутри общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами сформировали электронный штаб («Е-штаб»), который будет контролировать дистанционное голосование.