РИАМО - 26 июн. Врачи городской клинической больницы №29 имени Н.Э. Баумана успешно прооперировали пациента с острым нарушением мезентериального кровообращения – тромбозом, летальность при этом заболевании составляет около 85-90%, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

В таких случаях очень важно, как можно быстрее поставить диагноз, чтобы избежать некроза кишки. Необходимо немедленно выполнить удаление тромба, только тогда есть надежда на спасение жизни пациента. В противном случае больному грозят некроз кишки и перитонит, которые начинают развиваться в течение двух часов.

«Молодой пациент 33 лет с острыми болями в животе был доставлен в больницу имени Баумана врачами скорой помощи. Несмотря на молодой возраст и отсутствие предпосылок для развития данного заболевания, диагноз был поставлен в течение часа. Без промедления мультидисциплинарная бригада врачей приступила к экстренной операции», – отмечается в сообщении.

Без единого разреза, через микроскопический прокол рентгенэндоваскулярные хирурги удалили тромб из верхней брыжеечной артерии и провели профилактику повторного тромбоза, установив стент. Операция прошла успешно, врачи успели спасти жизнь молодому человеку.

Пациента выписали, его жизни ничего не угрожает, однако врачи будут продолжать вести наблюдение за пациентом с учетом редкости данного случая.