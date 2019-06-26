РИАМО - 26 июн. Основной объем работ по обустройству бывшей промзоны «Братцево» уже выполнен, крупнейший строительный проект территории – жилой комплекс «Невский» - планируют сдать в эксплуатацию в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

На территории промзоны ранее завершили благоустройство набережной Головинского канала, построен офисно-торговый центр. В этом месяце сдали первое здание учебно-строительного технопарка – в нем будет около 1 тысячи рабочих мест.

«Площадь торговой галереи «Невский причал», сочетающей в себе функции офисного пространства и торгового центра, – 15,6 тысячи квадратных метров. Здесь создано почти 250 рабочих мест», — говорится в сообщении.

В жилом комплексе «Невский», строящемся девелопером промзоны - концерном «Крост» - на месте бывших производственных цехов, по состоянию на конец июня 2019 года возведены и сданы в эксплуатацию четыре корпуса. В начале июня окончен «нулевой» цикл строительства первой секции пятого корпуса ЖК.

«Помимо заливки фундамента, в этом корпусе ЖК «Невский» в рамках нулевого цикла строительства уже организован подземный паркинг, смонтированы инженерные коммуникации, строители вышли на возведение жилых этажей. Пятый корпус ЖК «Невский» будет состоять из двух секций разной этажности (16 и 28 этажей)», — добавляется в сообщении.

Ввести в эксплуатацию пятый корпус планируется в августе следующего года, а полностью закончить строительство жилого комплекса и таким образом завершить редевелопмент большей части промзоны «Братцево» – в 2021 году.

Одновременно ведутся работы по благоустройству дворового пространства жилого комплекса. Здесь высажено 220 деревьев, более 3,2 тысячи многолетних кустов и 1,7 тысячи цветочных растений.