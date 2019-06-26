РИАМО - 26 июн. На севере Москвы у 32-летнего юриста угнали Lexus за 7,3 миллиона рублей, машина находилась на платной парковке, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Преступление было совершено на улице Беговая в районе дома №22. Автомобиль был припаркован на платной парковке.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 09:00 3 июня по 21:00 12 июня с территории платной парковки неизвестный совершил кражу автомобиля Lexus LX570», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».