РИАМО - 26 июн. Почти 60% зафиксированных за 5 месяцев нарушений на дорогах столицы – превышение скорости, из них 95% - превышение на 20-40 километров в час, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения Москвы.

В России существуют установленные ограничения скорости, но фактически многие водители ездят с превышением на 20 километров в час. При этом у современных камер допущение по контролю скорости – до 3 километров в час.

«За первые пять месяцев этого года 56% зафиксированных нарушений – это превышение скоростного режима. И это совсем не про штрафы, а про жизни людей», – говорится в сообщении.

При этом 95% из тех водителей, кто нарушал скоростной режим, превышали скорость на 20-40 километров в час, 3% – на 40-60 километров в час, 1% – на 60-80 километров в час, 1% – более чем на 80 километров в час.

«Даже небольшое превышение скорости влечет за собой смертельно-опасные последствия. У человека, попавшего под машину, которая едет на скорости 50 километров в час, шансы выжить – 60-70%», – уточняется в сообщении.

Если скорость составляет 70 километров в час, у попавшего под машину шансы выжить – всего 8%.