РИАМО – 26 июн. В деревне Андреевское в Ленинском районе загорелось строение, на месте возгорания работают 43 человека, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
В среду в 11:10 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строение по адресу: Московская область, Ленинский район, деревня Андреевское, улица Свердлова.
«На место убыла оперативная группа Ленинского пожарно-спасательного гарнизона. Дальнейшая информация уточняется», – говорится в сообщении.
В материале подчеркивается, что к месту возгорания направили 12 единиц техники, 43 человека из них от МЧС 23 человека и шесть единиц техники.
«В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия: 8(498)505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного 101», – заключается на сайте.
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