РИАМО – 26 июн. В деревне Андреевское в Ленинском районе загорелось строение, на месте возгорания работают 43 человека, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В среду в 11:10 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строение по адресу: Московская область, Ленинский район, деревня Андреевское, улица Свердлова.

«На место убыла оперативная группа Ленинского пожарно-спасательного гарнизона. Дальнейшая информация уточняется», – говорится в сообщении.

В материале подчеркивается, что к месту возгорания направили 12 единиц техники, 43 человека из них от МЧС 23 человека и шесть единиц техники.

«В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия: 8(498)505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного 101», – заключается на сайте.