РИАМО – 26 июн. В Подмосковье до 28 июня объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра, дождя и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Подмосковье до 00:00 28 июня.

Такой же уровень погодной опасности объявили в Москве, Тверской, Ивановской, Владимирской, Орловской, Курской и Липецкой областях.

В Подмосковье также до 08:00 27 июня действует следующий, «оранжевый» уровень из-за пожарной опасности. Такой же уровень объявили во Владимирской, Брянской, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях.

В Московском регионе 27 июня будет облачно, пройдет дождь, который местами будет сильным. Прогремит гроза, порывы ветра при которой усилятся до 13-18 метров в секунду. Температура ночью составит 12-14 градусов, а днем – 19-21.