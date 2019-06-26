РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 июн. В микрорайоне Климовск Подольска установили чашу будущего фонтана у ДК «Машиностроитель», работы планируют завершить до конца июля, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске МУП «Водоканал» продолжает работы по реконструкции фонтана в сквере за ДК «Машиностроитель» в микрорайоне Климовск. В настоящее время смонтирована чаша будущего фонтана, а также залита камера для установки фильтров, насосов и распределительных щитов. При благоприятных погодных условиях фонтан будет запущен до конца июля текущего года», – говорится в сообщении.

Фонтан планируется сделать плоскостным, а струи воды пустить из-под специальной решетки. В вечернее время будет работать подсветка. Плоскостной фонтан позволит увеличить полезное пространство, которого сильно не хватает во время проведения массовых мероприятий.