РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 июн. В подмосковном Подольске завершается проектирование нового рыбоперерабатывающего завода, благодаря которому появится более 200 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Близится к завершению проектирование рыбоперерабатывающего завода в Подольске. Здесь планируется к переработке ежемесячно более 240 тысяч тонн сырья. Это обеспечит производство порядка одного миллиона банок рыбных консервов ежемесячно. Большой хороший проект, дополнительные рабочие места в регионе. В общей сложности более 200 жителей округа найдут работу на данном предприятии», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По его словам, завод будет выпускать консервы из рыбы натуральные, с добавлением масла, в томатном соусе, в масле из копченой, бланшированной, подсушенной или обжаренной рыбы. А также консервы из морской капусты, икры лососевых пород и других рыб. Логистическая доступность завода позволит быстро поставлять продукцию потребителям Московской области и столицы.

Первая очередь завода будет включать цех по производству шпрот, склад и холодный комплекс. Вторая очередь – цех деликатесной продукции и административно-бытовой корпус.

Соглашение о строительстве завода по производству шпротной и деликатесной рыбной продукции на территории городского округа Подольск заключили в ходе Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень» в 2018 году.

В строительство завода рыбных деликатесов в Подольске вложат около 350 миллионов рублей. Инициатором нового проекта рыбоперерабатывающего завода в подмосковном Подольске выступает компания «АПК Русский рыбный мир», учредителем которой является ООО «Русский рыбный мир».

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