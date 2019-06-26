РИАМО - 26 июн. Строительство современного завода по производству жилых модулей начнут в новой Москве в 2020 году, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента новых территорий Владимир Жидкин.

«В ближайшее время мы хотим начать проектирование и строительство крупного завода по производству современных блоков, модулей для строительства домов. Проектирование завершается в этом году. Строительство — на будущий год», — сказал Жидкин.

Объект полностью инвесторский. Город предоставит земельный участок.

Руководитель департамента новых территорий также сообщил, что в ТиНАО планируют построить еще 20,5 миллионов квадратных метров жилья и 65 социальных объектов.