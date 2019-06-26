РИАМО - 26 июн. Движение транспорта будут перекрывать 29 и 30 июня на трех участках в центре столицы в связи с проведением киносъемок, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса города Москвы.

«Участок 1: Раушская набережная от дома №12 до дома №4/22, строение 8 по Космодамианской набережной. Период: с 04:00 до 12:00 29 июня. Участок 2: Большой Устьинский мост (в сторону Устьинского проезда). Период: с 04:00 по 20:00 29 июня», – отмечается в сообщении.

В материале добавляется, что движение также будут перекрывать в период с 04:00 до 18:00 30 июня на участке Космодамианской набережной от дома №4/22, строения 8 до дома №22, корпуса Б.

«Особенности: полное перекрытие до 5 минут», – уточняется в материале.