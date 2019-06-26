Лето в Москве – это парки и опен-эйры, фестивали и кинотеатры под открытым небом, но есть среди молодежи и те, кто предпочитает огород вместо тусовок. Обозреватель РИАМО отыскала молодых москвичей, которые любят выкладывать помидоры в Instagram, выращивать тыкву, картошку и поливать астры на подмосковной даче.

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Екатерина, SMM-менеджер, 25 лет:

© из архива Екатерины © из архива Екатерины 1 из 2

«Дачу я полюбила три года назад. Дело в том, что я очень люблю тыкву. И внешне, и по вкусу. Фонари на Хэллоуин, тыквенный суп, тыквенный латте, запечённая тыква…

Ради хэллоуинских фонарей и появилась идея посадить на даче пару тыкв в качестве эксперимента. Получилось двадцать!

Мы проращивали семена на подоконнике, а после увезли их на дачу в Наро-Фоминск. Вместе с тыквой дома на подоконнике пытались вырастить еще мяту, базилик и петрушку… Они даже прорастать не захотели. А тыква не подвела. С тех пор ее и высаживаем. И с каждым годом урожая все больше, и он разнообразнее в плане сортов.

От маленьких тыковок диаметром в 10-15 см до огромных. Весь год есть тыква. Главное – не пропустить момент и успеть ее нарезать и заморозить, чтоб не испортилась.

Если первую рассаду выдерживали на подоконниках, то теперь насыпаем семена прямо в грядку. В какой-то момент получилась хаотичная тыквенная плантация уже за пределами отведенной для тыкв грядки. В тот год ее нехило так побили ураган и дожди.

Родители еще выращивают морковь и зелень на даче, но тыква – это моя гордость».

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Мария, 26 лет, журналист:

© из архива Марии © из архива Марии 1 из 2

«Дача под Можайском – мое самое любимое место на земле. Езжу туда почти каждый выходные – с друзьями и друзьями друзей.

Прополка, поливка, удобрение – это все не мое, но 7 лет назад что-то изменилось: я решила привезти на дачу маленькую яблоньку из Карелии.

За эти годы дерево подросло и уже дает плоды. Вдохновившись, два года назад я купила на Селигере два куста винограда. Ягод пока нет, но я его исправно подрезаю, утепляю на зиму, спасаю от сорняков.

Мы с коллегой смеемся, что любовь к хозяйственным работам – это признак старения. Один мой знакомый только и рассказывает, как сажал на даче газон, и при встрече у меня первый вопрос: как трава, подросла?

Другая знакомая вырастила на балконе помидоры и выкладывает их в Инстаграм.

И таких молодых садоводов с каждым днем все больше. Скоро, наверное, начнем выписывать профильные издания и пойдем на курсы дачного мастерства.

Недавно я была в Норвегии и очень полюбила их травяные крыши. Друг-архитектор сказал, что вполне реально сделать такую самому.

Так что теперь у меня на повестке – покупка рубероида, гидроизоляции и рулонов травы.

Мама смеется, считая, что запал покинет меня уже в садовом магазине. Но я верю, что хотя бы крышу пристройки облагорожу».

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Мария, 25 лет, руководитель группы соцсетей:

© из архива Марии © из архива Марии © из архива Марии 1 из 3

«У меня нет своей дачи, только у бабушки, но я там редкий гость, поэтому решила выращивать цветы в Москве, у себя под окнами. У бабулек во дворе тем летом были настоящие райские сады!

Поэтому еще весной я заказала через Интернет семена астры, дельфиниума и георгинов и землю, несколько недель не выбрасывала коробочки от йогуртов, чтобы потом проделать в них дырочки и посадить рассаду. В мае высадила рассаду под окнами в грунт.

Когда рассада подросла, а мой пыл за ней ухаживать не прошел, муж понял, что ему все-таки придется копать землю у нас под окнами.

Видимо, веры в этот момент не было ни у меня, ни у него, и мы никак не подготовились: вышли во двор с рассадой и самым большим ножом, которым Женя собрался копать грядку. Хорошо, что неподалеку отдыхали дворники, и у одного из них мы одолжили лопату, а то бы копали полдня ножом эту грядку.

На этом этапе мне стало лень, я не всегда поливала мои цветочки и пропалывала всего один раз. Растения чуть подросли, но цветением еще даже не пахнет, а у большинства на упаковке было заявлено начало цветения на июль.

При этом под окнами бабулек все цветет и колосится! Но я не теряю надежды, заказала себе пластиковый забор, чтоб мое детище никто не затоптал и не скосил случайно, и все-таки собираюсь заставить себя регулярно ухаживать за мини-садом».

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Александр, 23 года, дизайнер:

© фото из личного архива © фото из личного архива © фото из личного архива © фото из личного архива 1 из 4

«Не помню, с чего все началось, но в этом году я захотел вырастить на подоконнике помидоры. На большой урожай я не надеялся, скорее, мною овладел спортивный интерес.

Почитал в Интернете советы заядлых садоводов, расспросил маму, которая сказала, что у меня ничего не вырастет, и пошел в магазин за семенами. По совету бывалых взял сорт «сладкая гроздь» и «балконное чудо». Пришел домой и посадил на подоконнике.

Поливал. Ставил их на солнце. А со временем пришлось их подвязывать за карниз, так как ветки стали очень длинные. Спустя два месяца я уже снимаю первые красные помидоры! Когда они отойдут, возможно, повторю свой успех».

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Роман, 26 лет, руководитель проектов:

© из Instagram-аккаунта Романа

«Дача в моей жизни с самого детства. Когда я был совсем мелким, на участке начали строить большой дом недалеко от Солнечногорска. Помню, как рыли канализацию, газ подводили, туалет сначала был уличным. Моя роль была помогать и не мешать. Я носил гвоздики, просто смотрел, иногда мне давали пилить, красить или забивать, и мне это все понравилось.

В подростковом возрасте я не очень любил дачу, но, когда приезжал в Москву, скучал по речке, велику, шашлыкам и комарам. Огородные дела мне тогда не нравились, раньше вообще не понимал, зачем запасаться мешками картошки.

Другое дело, когда мне стали доверять ключи от дачи. Это место стало центром притяжения всех моих друзей, отдыхали каждый раз, как в последний раз – музыка до утра, алкоголь, девчонки, мясо, крики, смех охи и вздохи.

Сейчас у меня другой подход, я полюбил спокойный отдых на даче. Стал радоваться, когда могу сорвать что-то в огороде и сразу добавить в блюдо.

© из Instagram-аккаунта Романа © из Instagram-аккаунта Романа 1 из 2

Так получилось, что в семье контроль за общим состоянием дачи и участка перешел ко мне. Это утомляет слегка, но после деревенской работы чувствуешь себя отдохнувшим. Верно говорят, что лучший отдых – смена деятельности.

Мне повезло, что дача всего в 30-40 минутах от дома, можно туда- обратно кататься, думал даже туда переехать из города, но одному на даче все-таки скучно.

Дачный отдых сейчас сводится к тому, чтобы взять с собой до трех человек друзей и приготовить им что-нибудь вкусное на мангале или в казане, все это приправив бутылочкой вина. Всегда по приезду здороваюсь с домом, а уезжая – прощаюсь».

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Мария, 27 лет, экономист:

«Я попробовала огородничество только в этом году. Когда-то в детстве я сажала огурцы у бабушки на даче, но это не в счет. Я живу в своем доме в Подмосковье, и начала заниматься огородом с того момента, как мы его построили.

У нас было 6 соток, которые мы решили облагородить и заказали ландшафтный проект у дизайнера. Мамы и бабушки настоятельно рекомендовали не закатывать всю землю в дорожки и мангальные зоны, а оставить место для посадок, как минимум для цветов и плодовых кустов. Таким, образом, у нас появились три французские грядки, место под парник, грядка для цветов вдоль дорожек и плодовых кустов.

У меня растет укроп, петрушка, чеснок, лук и руккола, а также клубника и земляника садовая. Советы по городничеству я читаю в Интернете, как поливать, как бороться с сорняками пр.

Решила не использовать химию для удобрения – купила и сама развожу конский навоз.

Мне кажется, женщинам полезно заниматься такими видами работ, потому что это помогает раскрыть женскую энергию. Но это не значит, что огородничество должно быть в тягость – копать картошку и собирать колорадских жуков уже перебор».