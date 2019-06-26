РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 июн. Сотрудники ФНС проверили водителей в Люберцах на наличие налоговых задолженностей, они выявили должников по транспортным и имущественным налогам, сообщил старший специалист 2 разряда отдела урегулирования задолженности межрайонной ИФНС России №17 по Московской области Алексей Горбунов.

В среду на 0 километре Егорьевского шоссе прошел совместный рейд сотрудников ГИБДД городского округа и инспекции ФНС по взысканию налоговых задолженностей с владельцев транспортных средств.

«В рамках соглашения Федеральной налоговой службы, судебных приставов и администрации Люберец мы провели рейд по налоговым задолженностям. Мы проверяем абсолютно все автомобили. Сегодня были выявлены задолженности по транспортным и имущественным налогам», – сказал Горбунов.

По его словам, подобные рейды будут проводиться еженедельно.